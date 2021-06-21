В Кузбассе пройдут дожди и грозы

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Прогноз синоптиков Кемеровского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды на ближайшие дни неутешителен для приверженцев теплой погоды без осадков.

22 июня в большинстве районов Кемеровской области ожидаются кратковременные дожди, а в светлое время суток местами и сильные дожди, а также грозы. Прогнозируется, что регулярные дожди и грозы на территории региона можно будет наблюдать минимум до конца рабочей недели. А во вторник ночная температура воздуха в регионе составит от 7 до 12 градусов тепла, с похолоданием до +1-6°С. Днем потеплеет до 14-19 градусов, местами - до +24.

Кроме того, предупредили синоптики, в Топкинском и Промышленновском районах будет сохраняться высокая пожароопасность (4 класс горимости).