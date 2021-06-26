В Кузбассе продлены часы работы пунктов вакцинации

Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса

В связи с ростом обращений за медицинской помощью, вслед за увеличением времени работы «красных» зон в поликлиниках региона было решено продлить и работу пунктов вакцинации.

Об этом сегодня сообщило министерство здравоохранения Кузбасса.

Сейчас в регионе можно поставить прививку в 22 круглосуточных пунктах вакцинации и 288 обычных, которые теперь будут работать до девяти часов вечера. В том числе и временных пунктах, расположенных в торговых центрах Белова, Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска и в Центре культурного развития Березовского – там можно вакцинироваться до конца работы данных учреждений.

Также в минздраве Кузбасса уточнили, что в регион поступило 45 тысяч 600 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и ожидается поставка еще 30 тысяч доз. Вакцина распределена по всем 310 пунктам вакцинации региона.