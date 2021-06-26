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Происшествия26 июня 2021 17:49

В аварии в Кузбассе погиб водитель легковушки

Источник:kp.ru
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Фото: vk.com/inc_kuzbass

Фото: vk.com/inc_kuzbass

В социальных сетях появились фотографии смертельного ДТП, произошедшего в поселке Пионер, расположенном в Заводском районе Кемерова.

Судя по выставленным снимкам, «ВАЗ 2114» врезался в забор. Автомобиль буквально разрезало металлической конструкцией, также у него смята кабина и выбито лобовое стекло. При этом рядом других машин не наблюдается.

По информации очевидцев происшествия, водитель отечественной легковушки скончался до приезда «Скорой помощи».

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.