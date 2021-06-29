В Рудничном районе Кемерова построят школу

Фото: пресс-служба администрации г.Кемерово

Место под нее городские власти выбрали в одном из бурно развивающихся сейчас микрорайонов – тринадцатом. За парты смогут сесть 528 учащихся.

Правда, когда в данном общеобразовательном учреждении прозвенит первый школьный звонок, пока неясно. Школа - еще в проекте, который в настоящее время проходит государственную экспертизу. Сейчас в администрации города ждут положительного заключения экспертов. После его получения будет определен источник финансирования через федеральные и региональные программы. Затем только определят подрядную организацию и сроки строительства.

Пока же в Кемерове продолжается возведение двух школ - в микрорайоне 7Б Центрального района, в микрорайоне 15А. Также завершается строительство второго блока действующего лицея № 89 в Рудничном районе. В сумме в них смогут учиться 2575 учащихся.