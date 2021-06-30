В Кузбассе вновь продлили ограничения по коронавирусу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Кузбасса подписал 30 июня распоряжение, в котором сообщается о продлении срока ограничений по коронавирусу. Документ опубликован в электронном бюллетене Правительства Кузбасса.

До 31 июля запрещены: массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 50 человек; наполняемость театров, кинозалов, спорткомплексов и других центров досуга должна быть не более 50%; работа фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ; работа общественного питания с 02.00 до 06.00, кроме доставок, заказов навынос. Также работодателям рекомендуется перевести удаленку для 30% персонала.

Напомним, что мероприятия, посвященные 300-летию Кузбасса, не отменяют. Они будут проходить во всех муниципалитетах региона с соблюдением с соблюдением противоэпидемических требований.