В Кемерове появится «стеклянный» мост через Искитимку. Фото: СГК Кузбасс

В Кемерове начали строительство нового моста через Искитимку. В Кузбасском филиале СГК сообщили, что он визуально будет похож на гигантскую стеклянную трубу. Также отметили, что уже установлены опоры по берегам реки и футляры под теплосеть.

Ранее сообщалось, что началось строительство новой теплотрассы. На опорах по обе стороны реки, которые уже готовы, смонтируют пешеходный мост через Искитимку. Специалисты укладывали четыре специальных металлических футляров.