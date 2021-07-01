В Кузбассе спасли студентку, впавшую в диабетическую кому

Фото: пресс-служба администрации г.Кемерово

В кемеровскую службу спасения обратилась пенсионерка, рассказавшая, что не могла попасть домой к внучке–студентке. Квартира, в которой та проживает, оказалась закрыта изнутри, телефон хозяйка не брала.

Чтобы проникнуть в жилище, спасатели использовали штурмовую лестницу. Хозяйку обнаружили на полу в ванной комнате без сознания. Врач, бывший в составе бригады, измерил ей сахар в крови, показатели которого по глюкометру составили 36 ммоль/л. По предварительному диагнозу, студентка впала в диабетическую кому - бабушка рассказала, что ее внучка больна сахарным диабетом, и подобное с ней уже было. Спасатели вызвали скорую помощь. Экипаж прибыл оперативно, пострадавшей поставили укол с инсулином, и она стала приходить в сознание. После этого девушку госпитализировали.