В Кузбассе задержан браконьер, охотившийся на барсуков

Фото: ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса»

В ходе проведения рейда на территории Михайловского обхода в Прокопьевском муниципальном округе, охотоведы областного департамента по охране объектов животного мира обнаружили нарушителя. Он не смог предъявить ни охотничьего билета, ни разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Зато при нем обнаружили ногозахватывающие капканы со стальными дугами (запрещенные для охоты). Было установлено, что браконьер копал и ставил капканы на барсучьем поселении. По данному факту был составлен административный протокол и изъяты орудия охоты.

Напомним, что основную ценность барсук представляет не шкуркой и не мясом, а жиром, который применяется в народной медицине как средство от бронхита, пневмонии, туберкулеза и других легочных заболеваний. Официально охотиться на зверя по закону можно только начиная с середины августа.

В Кузбассе в нынешнем году это уже 13-й случай попытки незаконной добычи охотничьих ресурсов, выявленный сотрудниками департамента. Как сообщил начальник ведомства Евгений Бойко, 10 из них повлекли за собой уголовную ответственность по статье 258 Уголовного кодекса РФ «Незаконная охота».