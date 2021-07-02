В Кузбассе таксист получил 10 лет за «службу доставки наркотиков»

Фото: Алексей Булатов (архив)

Центральный районный суд города Новокузнецка вынес приговор 30-летнему местному жителю, обвинявшемуся по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Он был задержан в январе 2020 года в ходе спецоперации сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с коллегами из УМВД России по г. Новокузнецку.

Перед задержанием сбытчик реализовал очередную партию синтетического «микса» массой более 3 граммов постоянному клиенту. В автомобиле «Форд Фокус», принадлежащем драгдилеру было обнаружено еще несколько доз запрещенного вещества массой около 12 граммов. Наркоторговцем оказался водитель такси.

В ходе следствия, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, были собраны доказательства того, что он организовал своего рода «службу доставки наркотиков». Для постоянных клиентов был установлен кодовый набор слов для заказа «миксов»: они писали водителю такси, что «хотят выпить пива» и указывали сумму для оплаты конкретной массы наркотического вещества. Заказ им привозился на дом.

Суд согласился с доводами следствия и приговорил драгдилера к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.