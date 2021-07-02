День города-2021 в Новокузнецке отметят праздничным фейерверком

Салют в Новокузнецке на День города продлится четыре минуты. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Свой день города Новокузнецк обычно отмечает 3 июля. В этом году была запланирована большая праздничная программа, но вмешался коронавирус: из-за его распространения празднование Дня города в Новокузнецке перенесли. Как сообщили в пресс-службе мэрии, мероприятия, запланированные на День города в Новокузнецке, пройдут в рамках 300-летия Кузбасса, то есть с 6 по 10 июля.

Однако и в День города, 3 июля, несмотря на то, что традиционных народных гуляний на улице Кирова не будет, новокузнечанам найдется, что посмотреть. Так, в плане мероприятий остались онлайн-концерты городских учреждений культуры.

Кроме того, вечером в субботу, 3 июля, в Новокузнецке состоится праздничный салют, посвященный Дню города-2021. Фейерверк, продолжительность которого составит четыре минуты, запустят с самой высокой точки Новокузнецка - площадки у музея-заповедника «Кузнецкая крепость». Начало в 23.00.