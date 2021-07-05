В Кемерове организовали проверку после травмирования мужчины при катании на ватрушке. Фото: УТ МВД России по СФО.

В Кемерове после инцидента на реке Томь, транспортная полиция начала проверку по данному факту. В результате которого столкнулись катер и водная ватрушка. Ранее сообщалось, что пострадал мужчина.

УТ МВД России по СФО предварительно установили, что 4 июля 54-летний судоводитель буксировал на тросе ватрушку с двумя отдыхающими. Надувной снаряд и встречный катер столкнулись, пострадал один из мужчин. 30-летнего пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга, ушибами грудной клетки и позвоночника.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, возможные нарушения правил управления плавательными средствами и безопасности при оказании услуг.