В Кемерове расширился список звезд, которые выступят в честь 300-летия. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кузбассе расширился список звезд, которые выступят в честь 300-летия региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

В Кемерове на Московской площади 10 июля выступят группы «Фабрика», «Дискотека Авария», «Ночные снайперы». Напомним, что ранее опубликовали полную программу празднования 300-летия в Кемерове. Для жителей южной столицы Кузбасса на площади у ТРЦ «Планета» также пройдут концерты «Фабрики», «Дискотеки Аварии» и «Dabro».

Концерты начнутся в 18.00. Программу празднования 300-летия Кузбасса завершат красочные салюты, которые пройдут во всех 34 муниципалитетах в 23.00.