В Кузбассе издана новая региональная Красная книга

Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса

В рамках празднования юбилея промышленного освоения Кузбасса состоялась презентация третьего издания региональной Красной книги.

Она напечатана в двух томах. В первый вошли188 видов растений, во второй - 183 вида животных.

Красная книга Кузбасса издается в целях охраны и защиты редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов, обитающих (произрастающих) на территории региона, а также обеспечения биологического разнообразия, создания условий для устойчивого существования и сохранения генофонда редких видов.

Предыдущее издание Красной книги Кемеровской области вышло девять лет назад.

Как уточнил министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий, в новом издании состав видов обновился на 30%.

Так, впервые включен в число редких животных суслик длиннохвостый, или земляная белка. В основном он обитает на востоке региона, и многие местные жители - в частности, в телеутских селениях - считают его вредителем и уничтожают. А суслик играет важную роль в экосистеме. Как рассказал известный кузбасский ученый Николай Скалон, в природе есть жуки, которые живут только в норах с сусликами. Кроме того, этим зверьком охотно питаются орлы и соколы. Поэтому уменьшение популяций сусликов сказывается и на численности хищных птиц.

Впервые в том, посвященный растительности Кузбасса, включены водоросли - изучить их виды кузбасских ученым помогли коллеги из Санкт-Петербурга.

Как рассказал директор Кузбасского ботанического сада Андрей Куприянов, за годы, прошедшие с предыдущего издания книги, биологи провели более пятидесяти экспедиций по разным территориям региона. И пришли к выводу, что ряд краснокнижных растений, что называется, вполне себе процветает, и угрозы уничтожения для них сейчас нет. Поэтому, к примеру, из третьего издания был исключен лилейник малый.

В Красную книгу Кузбасса также включены виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, список Международного союза охраны природы, а также эндемичные виды - растения и животные, встречающиеся на ограниченной территории. Среди них только на территории области можно встретить вид кольчатых червей эйзению салаирскую, насекомое Пилильщика ажендаровского, растения - Змееголовник Крылова, который отмечен на скальных выходах по реке Мрассу, лютик кемеровский - эндемик Кузнецкого Алатау.

Для поддержания биологического разнообразия и сохранения редких видов растений и животных в Кузбассе развивается система особо охраняемых природных территорий. Сейчас ООПТ в Кузбассе занимают больше 16% общей площади региона.

Отметим, что в период между вторым и третьим изданием региональной Красной книги в Кузбассе впервые появились ООПТ местного значения, из которых сразу две созданы и функционируют в Кемерове - любимый всеми жителями природный комплекс «Рудничный бор» и природный комплекс «Петровский».