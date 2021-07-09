В Кемерове один из «Стрижей» удивил горожан. Фото:instagram/agvp_strizhy.

Над Кемеровом около 13.00 летал один из «Стрижей». Жители города отметили, что был слышен мощный грохот. Кроме того, было выполнено несколько трюков, которые очень впечатлили.

В Instagram авиационная группа высшего пилотажа сообщила, что с 12.00 был совершен полет разведчика погоды над городами Кузбасса. Также 9 июля в 17.00 над Притомской набережной Кемерова пройдет тренировка группы. Напомним, что ранее опубликовали расписание полетов «Стрижей» над Кузбассом.