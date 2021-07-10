Глава Кемерова рассказал о времени выступления каждой группы на Московской площади

Фото: пресс-служба администрации Кемерова.
Глава Кемерова Илья Середюк в своем instagram опубликовал время начала концертов каждой из приглашенных звезд, которые будут выступать на Московской площади.
Согласно представленной им информации первой на сцену выйдет группа «Фабрика» - в 18.30 и концерт продлится 40 минут.
В 19.10 - на сцене состоится выступление кавер-группы из Санкт-Петербурга True Party Band.
В 20.10 начнется концерт российского музыкального дуэта RASA.
Еще через час - в 21.10 - Своих поклонников порадуют Диана Арбенина и «Ночные снайперы». А с 22.10 кемеровчане и гости города будут отрываться под песни группы «Дискотека Авария».
Завершится концерт в 23.00 праздничным фейерверком.
Напомним, сегодня перекрыт проспект Притомский и и чтобы жители могли добраться до Московской площади с 16.30 будут запущены специальные автобусы-шаттлы.
Ранее «Комсомолка» публиковала все способы как 10 июля добраться до Московской площади и уехать оттуда.