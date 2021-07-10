Глава Кемерова рассказал о времени выступления каждой группы на Московской площади

Фото: пресс-служба администрации Кемерова.

Глава Кемерова Илья Середюк в своем instagram опубликовал время начала концертов каждой из приглашенных звезд, которые будут выступать на Московской площади.

Согласно представленной им информации первой на сцену выйдет группа «Фабрика» - в 18.30 и концерт продлится 40 минут.

В 19.10 - на сцене состоится выступление кавер-группы из Санкт-Петербурга True Party Band.

В 20.10 начнется концерт российского музыкального дуэта RASA.

Еще через час - в 21.10 - Своих поклонников порадуют Диана Арбенина и «Ночные снайперы». А с 22.10 кемеровчане и гости города будут отрываться под песни группы «Дискотека Авария».

Завершится концерт в 23.00 праздничным фейерверком.

Напомним, сегодня перекрыт проспект Притомский и и чтобы жители могли добраться до Московской площади с 16.30 будут запущены специальные автобусы-шаттлы.

Ранее «Комсомолка» публиковала все способы как 10 июля добраться до Московской площади и уехать оттуда.