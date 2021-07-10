Диана Арбенина прогулялась по набережной Томи в Кемерове и оценила вежливость коммунальщиков

Певица всю ночь провела в самолете, но приехав в гостиницу, пошла прогуляться по набережной.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Лидер рок-группы «Ночные снайперы» прибыла утром в субботу, 10 июля, в Кемерово, где она сегодня будет выступать на Московской площади, на концерте, посвященном 100-летию Кузбасса.
Сразу после прилета певица отправилась прогуляться по Притомской набережной, откуда и опубликовала сторис с видами на реку в своем аккаунте в инстаграме.
— Вот что реанимирует после ночи в самолете, - прокомментировала Джиана Арбенина свое видео с прогулки по набережной.
Видео с прогулки певица опубликовала в сторис инстаграма.
Объектом внимания для следующего сторис стала поливальная машина, которая ехала по улице, вдоль которой шла певица. Арбенина задалась вопросом: «Обольет? Не обольет?» , но когда машина, приблизившись к исполнительнице, притормозила, и водитель дал ей отойти в сторону, резюмировала:
- Не облил! Кузбасская вежливость! - порадовалась лидер «Ночных снайперов».
Напомним, сегодня выступление Дианы Арбениной на Московской площади начнется в 21.10.
Ранее «Комсомолка» опубликовала график выступления всех звезд на Московской площади.
Певицу восхитила вежливость водителя поливальной машины.