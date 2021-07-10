Тысячи кузбассовцев высыпали посмотреть на пролетающих «Стрижей»

Фото: instagram главы Новокузнецка Сергея Кузнецова.

Сегодня над городами Кузбасса пронеслась авиагруппа высшего пилотажа «Стрижи». Воздушные асы стартовали из Кемерова в 12.00 и пролетели над Ленинском, Беловом, Киселевском, Прокопьевском, Новокузнецком, Мысками, Междуреченском и Юргой.

Тысячи кузбассовцев высыпали на улицу, чтобы посмотреть на полет воздушных асов. Зрители отмечают, что зрелище хотя и было коротким, но оказалось завораживающим. В Новокузнецке, где «Стрижи» кружили над городом пять минут, сотни автомобилей запрудили все подъезды к Площади общественных мероприятий, практически блокировав дорожное движение по улицам Кирова, Тольятти и на кольцевой развязке на Доме быта.

Напомним, полноценное авиашоу продолжительностью около 40 минут состоится сегодня в Кемерове в 17.00.