«Так красиво, что хочется плакать»: Диана Арбенина восхитилась полетом «Стрижей» в Кемерове

Диана Арбенина восхитилась полетом «Стрижей» в Кемерове. Фото: Instagram/_diana_arbenina.

Диана Арбенина лидер группы «Ночные снайперы» наблюдала вместе с гостями и жителями Кемерова авиашоу «Стрижей». Видео полета певица опубликовала в Instagram. На кадрах авиационная группа демонстрировала элементы высшего пилотажа.

— Браво! Так красиво, что хочется плакать, — прокомментировала артистка.

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» вышла на сцену перед концертом «Ночных снайперов», которые выступали в 21.10 на Московской площади в честь 300-летия Кузбасса. «Стрижи» поблагодарили кузбассовцев за радушный прием. Кроме того, преподнесли Диане Арбениной букет роз, поздравили ее с прошедшим днем рождения.

Напомним, что ранее Диана Арбенина прогулялась по набережной Томи и отметила вежливость коммунальщиков.