В Кемерове из Красного озера вытащили тело утонувшего мужчины. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове 11 июля со дна Красного озера подняли труп. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. На фотографиях видно, как водолазы выловили тело утонувшего. Отмечено, что погибший ушел купаться днем ранее, но не вернулся. Добавим, что в Кемерове этим летом нет официально зарегистрированных пляжей или мест отдыха у воды.

Судя по кадрам, отдыхающие продолжали купаться в водоеме. Напомним, что сотрудники МЧС просят жителей региона в целях безопасности купаться и отдыхать у воды только на санкционированных пляжах и местах отдыха.