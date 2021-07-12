Мэрия Кемерова рассказала о судьбе роя пчел с детской площадки. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове в прошедшие выходные жителей на улице Тухачевского,49 испугал рой пчел. Ранее сообщалось, что пчелы облюбовали детскую площадку. Расположили на качели, а после упали на землю.

Мэрия города рассказала, что пчел с детской площадки вывезут профессионалы. Кроме того, 10 июля место оградили сигнальной лентой. Заявку на проведение работ по переносу улья на пасеку передали в специализированную службу. Вопрос на контроле управляющей компании.