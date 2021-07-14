В Кузбассе врачи вновь работают на износ. Фото: instagram/vladimirchernov42.

Фотографиями из реанимации и ковидария поделился на своей личной странице в Instagram глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов. Он отметил, что врачи вновь работают на износ. Также поблагодарил тех, кто нас спасает и тех, кто привился.

Кроме того, в регионе за минувшие сутки зафиксировали 196 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Также 12 и 13 июля, количество новых заболевших COVID-19 было более 200 человек за сутки.

Фото: instagram/vladimirchernov42.

Фото: instagram/vladimirchernov42.

Фото: instagram/vladimirchernov42.