В Кузбассе полиция нашла пропавшего девятилетнего мальчика. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Кузбасс.

В Калтане в дежурную часть обратилась жительница за помощью в розыске девятилетнего сына. ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что женщина рассказала о том, что мальчик из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Своими силами обнаружить ребенка не удалось, и она обратилась в полицию.

В розыске мальчика приняли участие инспекторы ПДН, сотрудники полиции, волонтеры. В результате ребенка обнаружили в гостях у друга. Сотрудники устанавливают обстоятельства случившегося, по результатам проверки примут решение в соответствии с законодательством.

Напомним, ранее сообщалось, что волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» разместили ориентировку и объявили о розыске.