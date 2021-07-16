В Кузбассе мальчик утонул на глазах детей. Фото: ВКонтакте/a.v.kurnosov.

В микрорайоне Старо-Белово 15 июля около 17.30 утонул 11-летний мальчик. Следком Кузбасса сообщает, что проводит доследственную проверку.

Отмечено, что ребенок вместе со сверстниками купался в водоеме, глубина которого один-два метра. Мальчик не умел плавать, прыгнул с моста бывшего русла реки Бачат, стал тонуть. Девочка пыталась его спасти, но не смогла, мальчик скрылся под водой. Было три ребенка: погибший 11-ти лет, девочка 11-ти лет и мальчик 8-ми лет.

На помощь дети позвали взрослых, которым удалось поднять тело мальчика на поверхность, они сообщили в полицию. Кроме того, на месте установлены таблички «Купание запрещено».

Также начальник управления по делам ГОЧС города Белово Алексей Гречиха сообщил, что мальчик отпрашивался у своих родителей, но они запретили купаться, ребенок ушел самостоятельно.

Следствие устанавливает обстоятельства случившегося, причину смерти. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кузбассе за три дня погибли четыре ребенка.