Под Кемеровом в дневном пожаре погибли мужчина и женщина. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В селе Андреевка 16 июля в 12.30 после тушения пожара обнаружили тела 39-летней женщины и 61-летнего мужчины. Следком Кузбасса сообщает, что проводит доследственную проверку.

Предварительно установлено, сотрудников МЧС вызвали местные жители, которые увидели, что загорелся дом. Когда возгорание ликвидировали, обнаружили тела погибших. Отмечено, что, по предварительным данным, очаг пожара был на веранде дома. Также следствию предстоит узнать, кем мужчина и женщина друг другу приходились. На месте работают следователи устанавливают все обстоятельства сучившегося, причину смерти людей. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, ранее жители Кемерова заметили столб дыма за Серебряным бором. Его было видно в разных частях города.