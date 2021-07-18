Пенсионерку из Кузбасса обманули на полмиллиона рублей

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Захотев получить компенсацию в размере 400 тысяч рублей за ранее приобретенные некачественные БАДы, 75-летняя пенсионерка из Юрги в итоге лишилась своих сбережений на крупную сумму.

Как выяснилось, несколько недель назад ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и предложил связаться с финансовой организацией для получения компенсации. Там с доверчивой юргинки потребовали оплатить услугу по возврату денежных средств. Несколько раз она выполняла инструкции лжесотрудницы банка. В итоге потерпевшая перевела мошенникам 530 тысяч рублей, не получив ни копейки. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области, сейчас сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. Следователем межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». По этой статье преступникам может грозить до шести лет лишения свободы.