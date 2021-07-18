В Кузбассе пьяный рецидивист пытался украсть гараж

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Житель жилого района Ягуновский областного центра обнаружил, что трое неизвестных пытаются снять с его гаража металлические ворота. Сам выяснять отношения со злоумышленниками он не стал, а обратился в местный отдел полиции.

Прибывший на место происшествия участковый уполномоченный установил, что неоднократно судимый 51-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попросил приятелей помочь разобрать гаражный бокс, якобы принадлежавший ему.

Полицейский демонтаж объекта прекратил, а на инициатора составил административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Позднее мировой суд Заводского района г. Кемерово приговорил кемеровчанина к пяти суткам ареста. Но на этом история не закончилась. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, следователем отдела полиции «Ягуновский» УМВД России по г. Кемерово в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ - ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему теперь грозит до двух лет реального лишения свободы.