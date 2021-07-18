В Кузбассе в понедельник будет тепло, но дождливо

Фото: Борис ЧЕСМЕНОВ

Синоптики Кемеровского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды дали прогноз на начало новой рабочей недели.

По их данным, в ночь на понедельник, 19 июля, в регионе ожидается 10-15 градусов тепла, при этом в большинстве районов пройдут дожди и грозы.

Днем воздух прогреется до 21-26 градусов, но взять с собой зонт не помешает, так как кратковременные дожди с грозами прогнозируются и в светлое время суток. Ночью и утром местами обещаны туманы и дымки. Ветер - западный, 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Кемерове в понедельник ожидается такая же теплая погода: 13-15 градусов ночью и 22-24 градуса днем. Ночью - кратковременный дождь, гроза, зато днем - без существенных осадков. Утром также местами возможны туманы и дымка.