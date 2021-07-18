В Кузбассе осудили серийного вора

Фото: архив «КП»

Кражи он совершал у случайных собутыльников.

35-летний ранее неоднократно судимый житель Кемерова разработал систему, позволявшую регулярно разживаться ценными вещами. Он напрашивался в гости к случайным знакомым под предлогом совместного распития спиртных напитков. А после того, как подвыпившие хозяева теряли бдительность, обкрадывал их. Но в одном случае система не сработала – тогда злоумышленник просто избил собутыльника и забрал бытовую технику.

До своего задержания сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Кировский» УМВД России по г. Кемерово он украл вещей на общую сумму 50 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, подозреваемому было предъявлено обвинение в совершении преступлений по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража» и части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой».

Кировский районный суд г. Кемерово с доводами следствия согласился, признал горожанина виновным и назначил ему 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.