В Кузбассе дошкольники будут изучать астрономию и медицину

Фото: Пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

В Осинниках открылась «Академия детства» - детский сад с естественно-научным уклоном. В объект, построенный в рамках национального проекта «Демография», вложено более 190 миллионов рублей.

- Детский сад рассчитан на 140 мест, 60 из которых - ясельные, для детей до трех лет. Это позволит сократить в Осинниках очередность детей этого возраста на 58%, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев

Особенность этого дошкольного учреждения – уклон на начальные научные исследования дошколят. Они в игровой форме будут изучать строение Солнечной системы, планет и звезд, а также медицину. На территории также оборудовали детскую метеостанцию с оснащением, как у настоящих синоптиков, так что ребятишки смогут самостоятельно составлять прогнозы погоды.

Как уточнил глава региона, «Академия детства» - 18-й детский сад, который построен в Кузбассе за последние три года. Еще 12 дошкольных учреждений должны быть построены до конца нынешнего года.