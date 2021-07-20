В Кузбассе будут судить директора строительной компании

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Она еще три года назад должна была сдать в городе Кемерово жилой комплекс, однако не выполнила обязательств. В результате потерпевшими признаны 218 дольщиков.

О том, что закончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении генерального директора, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о компании «Феникс-Строй», которая занималась строительством жилого комплекса «Старт». Ее гендиректор обвиняется по ч.4 ст.160 УК РФ (хищение чужого имущества в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый растратил 190 миллионов рублей, которые получил от дольщиков. Сдача здания была запланирована на август 2018.

В рамках уголовного дела потерпевшими заявлены гражданские иски по возмещению им ущерба, имущество обвиняемого арестовано.

Денежные средства обвиняемый использовал на иные цели, в том числе на строительство другого объекта недвижимости на территории города Кемерово. Общий ущерб, причинённый 218 дольщикам, превысил 310 миллионов рублей, как заявила Ирина Волк.