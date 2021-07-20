Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Пресс-служба АПК

Впервые за несколько дней в регионе зафиксировано менее двухсот случаев заражения коронавирусной инфекцией. Снизилось и число умерших.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Кузбассе выявлено 198 случаев заражения. Лидерство делят Кемерово и Новокузнецк - по 32. Далее следуют Междуреченск - 24, Прокопьевск и Анжеро-Судженск - по 13, Юрга - 12, Ленинск-Кузнецкий - 10, Мыски - 8, Калтан - 7, Белово и Киселевск - по 6, Березовский и Промышленновский МО - по 5, Осинники, Полысаево, Юргинский МО и Яйский МО - по 4, Яшкинский МР - 3, Тайга и Кемеровский МО - по 2, Ижморский МО и Ленинск-Кузнецкий МО - по 1.

За прошедшие сутки 187 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 41035 больных справились с болезнью.

Умерли пять пациентов - все женщины. Самая молодая из них - жительница Юрги 1986 года рождения. Самая возрастная - кемеровчанка 1927 года рождения.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 919 человек.

По состоянию на 20 июля медицинскую помощь продолжают получать в регионе медицинскую помощь получают 1899 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13596 человек.

Напомним, что накануне ситуацию с коронавирусом обсуждали в правительстве Кузбасса. Как, в частности, отметил губернатор Сергей Цивилев, по-прежнему в стационарах находится много людей с тяжелым течением коронавирусной инфекции. 194 человека на ИВЛ, 2558 - на кислородной поддержке. Но, как подчеркнул глава региона, в данной ситуации больницы полностью обеспечиваются кислородом.