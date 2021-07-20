В Кузбассе помогут малообеспеченным семьям собрать детей в школу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН (архив)

В Кузбассе началась традиционная социальная акция «1 сентября - каждому школьнику».

Ее цель - помочь многодетным семьям, испытывающим материальные проблемы, собрать все необходимое для учебы детей.

Так, семьям с тремя детьми выдадут сертификаты на пять тысяч рублей, а семьи, где воспитываются четыре и более школьников, получат сертификаты на 10 тысяч рублей.

Эти средства можно будет использовать для покупки одежды, обуви и канцелярских товаров на специализированных ярмарках, которые состоятся во всех муниципальных образованиях.

Не забыты и малообеспеченные семьи, в которых есть школьники, если они не подходят под условия областной акции. Как сообщается в тelegram-канале «Цивилёв. Live», в городах и районах пройдут благотворительные школьные базары. Кроме того, помогут собрать школьников к учебе предприниматели и предприятия региона.