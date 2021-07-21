В Кемерове автобус с 30 пассажирами попал в серьезное ДТП. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Кемерове устанавливались обстоятельства ДТП около остановки «Универсам № 2». Ранее сообщалось, что столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. В ГУ МВД России по Кемеровской области уточнили, что авария случилась в 7.40, столкнулись ВАЗ-2114 и пассажирский автобус ПАЗ на оживленном перекрестке.

Также предварительно установлено, что 23-летний водитель легкового автомобиля двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Терешковой. Не справился с рулевым управлением на пересечении улицы Волгоградской и проспекта Ленина и выехал на встречную полосу. В результате случилось столкновение с автобусом, которым управлял 57-летний водитель.

В ведомстве добавили, что водителей госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Кроме того, 30 пассажиров, которые находились в автобусе, не пострадали.