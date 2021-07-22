В Кузбассе пройдет ночь с динозаврами

Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

На самом массовом местонахождении останков древних ящеров - Шестаковском палеонтологическом комплексе в Чебулинском муниципальном округе - впервые в России состоится ночной марафон. Пять часов «В поисках динозавров» проведут российские ученые, краеведы, представители музейного сообщества. Присоединиться к ним может любой желающий.

Напомним, что о находках скелетов динозавров в Кузбассе впервые заговорили еще в 50-х годах прошлого века. Каждый год после весеннего половодья в обнажениях осадочных пород возрастом до 135 миллионов лет можно видеть кости древних животных. Но это место и по сей день хранит немало тайн и легенд.

На территории России только в Кузбассе, да еще в Амурской области, удалось обнаружить фрагменты и цельные скелетов динозавров в хорошем состоянии.

В эпоху господства ящеров можно будет начать погружаться в пятницу, 23 июля, начиная с 20 часов. Место общего сбора - памятник пситтакозавру сибирскому в центре деревни Шестаково. Участников марафона ждут пешая прогулка по экологической тропе, Шестаковский яр – место первых палеонтологических находок, купание в реке динозавров, эко-фуршет, шоу-динозавров, выставка «PROдинозавров» в формате «Q&A». Кульминацией марафона станет публичная лекция доктора биологических наук, доцента кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета, палеонтолога Павла Скучаса.

Организаторами мероприятия выступили Кузбасский государственный краеведческий музей и администрация Чебулинского округа.