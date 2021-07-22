Телеуты Кузбасса отметили праздник первого айрана

Фото: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Тун-пайрам, или первородный праздник, возник в древнетюркскую эпоху и был связан с почитанием скотоводства - основы традиционного хозяйства. Для него готовились первые молочные продукты, заводили первый айран, шили новые национальные платья.

21 июля телеуты Кузбасса собрались у священной горы Тялбак туу (переводится на русский язык как Звенящая гора) в деревне Шанда Гурьевского муниципального округа. Здесь уже более 20 лет представители коренного народа проводят свой национальный фестиваль. В этом году его посвятили 300-летию промышленного освоения региона. Мероприятие, как уточнили в Министерстве культуры Кузбасса, проведено на средства, выделенные из Фонда Президентских грантов.

- На сегодняшний день численность телеутов в России составляет 2643 человека, 2520 из них проживают в Кузбассе. Важно сохранить и передать молодежи те культурные традиции, которые чтят и соблюдают в семьях кузбасских телеутов, - подчеркнула министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

Гости праздника посмотрели реконструкцию древних обрядов, попробовали блюда телеутской кухни, посмотрели изделия народных мастеров. Желающие поучаствовали в мастер-классах по установке юрт и в соревнованиях по национальным видам спорта, таким, как перетягивание палки, борьба Куреш, тебек (набивание очков ногами, подбрасывая вверх тебек - кусок шкуры, утяжеленной камнем или иным грузом).