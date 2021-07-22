В Кузбассе липовым лесам дали особый статус

Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса

Сегодня в поселке Кузедеево состоялась презентация особо охраняемой природной территории регионального значения - государственного биологического (ботанического) природного заказника «Реликтовый». Она стала самой большой в Кузбассе по площади - более 214 тысяч гектаров.

- На территории Кузбасса создана уже 31 особо охраняемая природная территория, 24 из них - регионального значения. В регионе ведется плановая работа по сохранению биологического разнообразия, только за юбилейный год мы организовали три особо охраняемые природные территории, - прокомментировал событие губернатор Сергей Цивилев.

Под охрану в границах Новокузнецкого и Таштагольского муниципальных районов взяты естественные массивы липы сибирской в междуречье Кондомы и Мрассу - реликтового вида для черневой тайги.

- Об этих липовых лесах ученые спорят еще с пятидесятых годов девятнадцатого века, но пока научное сообщество так и не пришло к пониманию, почему же сибирская липа именно на этой территории сохранилась, и как долго еще будет продолжать здесь расти. Надеюсь, что как раз долго - данная местность за многие годы не подвергалась техногенному воздействию, а с приданием ей статуса охраняемой хозяйственное воздействие на лес и вовсе запрещено. Здесь можно встретить деревья до сорока метров в высоту - получается, что им комфортно, - рассказал доктор биологических наук Андрей Куприянов.

Ольга Феофанова, директор Кузбасского государственного краеведческого музея сообщила, что к началу сентября будет подготовлена выставка, посвященная истории сибирской липы. Кроме того, предполагается организовать экскурсионно-краеведческий маршрут для знакомства с природными памятниками данной ООПТ.

На территории заказника также под охрану взяты более двадцати видов редких растений, из них кандык сибирский и ревень компактный включены в Красную книгу России. В лесах встречаются медведи, соболь, ондатра, норка, черный аист, в реке Кондоме с ее скалистыми берегами водятся таймень и хариус.

Сейчас в Кузбассе продолжается работа по созданию еще одного заказника регионального значения - гидрологического, на территории Крапивинского муниципального округа.