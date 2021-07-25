В Кузбассе полицейские задержали наркозакладчика

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Он распространял запрещенные вещества сразу в нескольких районах Кемерова. Теперь ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

22-летний кемеровчанин был задержан в ходе проверки оперативной информации сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Кемерово. Также на территории Рудничного района, жилого района Ягуновский и микрорайона Южный полицейские обнаружили 11 тайников с «закладками» с запрещенным веществом. Проведенная экспертиза показала, что это наркотик мефедрон. Общая масса изъятого составила более 15 граммов.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, задержанный получал наркотические вещества в интернет-магазине. Затем через мессенджер он находил клиентов, договаривался о сделках и сообщал адреса тайников. Мобильный телефон, где хранилась переписка с наркозависимыми, был изъят у наркозакладчика в ходе досмотра.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».