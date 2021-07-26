В Кузбассе затопило крупный гипермаркет. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Юрге 26 июля очевидцы сообщили в социальной сети о том, что крупный гипермаркет затопило. В опубликованном видео видно, как вода льет потоком с потолка и заливает товары в магазине. Кроме того, пол полностью затопило водой. Автор публикации сообщает, что всему виной дождь. Подробности происшествия уточняются.

— Последствия дождика. Город Юрга, — сообщила женщина в соцсети.

Напомним, что синоптики предупредили, что в регионе наблюдается смена погоды. Прогнозируют шквалистый ветер, грозы, ливни.