Власти Кемерова рассказали о последствиях штормового ветра. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове 26 июля в 19:50 зафиксировали сильные порывы ветра. Горадминистрация сообщает, что никто не пострадал.

Отмечено, что в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило 15 обращений по упавшим деревьям. Сотрудники выезжали по адресам: улица 40 лет Октября, 23, улица Инициативная, 13, 15, 23, проспект Ленина, 117, улица Красноармейская, 140.

Специалисты Кемеровской службы спасения распилили деревья и убрали их с проезжей части. Добавили, что по улице Спартака, 12 и улице Карамзина, 53 работы проведут в течение дня.

Напомним, что синоптики предупреждали о шквалистом ветре и грозах.