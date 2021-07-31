В Кузбассе осуждены бомжи, убившие больного приятеля

Фото: Из архива КП

В марте 2020 года в Мысках 42-летний местный житель пригласил выпить двух знакомых 30 и 33 лет. Во время застолья хозяин квартиры рассказал, что недавно освободился из мест лишения свободы и у него имеется неизлечимое заболевание. Гости возмутились, почему он не сообщил об этом сразу, а выпивал с ними из одной рюмки. Хозяина избили, а затем сбросили с восьмого этажа. «Скорую помощь» и сотрудников полиции вызвали очевидцы. Преступники успели скрыться, но в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемые в убийстве являются лицами без определенного места жительства и находятся в реабилитационном центре. Там они и были задержаны.

Со следствием, как сообщили в Следственном комитете РФ по Кемеровской области-Кузбассу, подозреваемые изначально сотрудничали, однако затем выдвинули свою версию случившегося, которая была опровергнута в ходе проведения следственного эксперимента. По окончании предварительного следствия мужчины заявили ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных заседателей. Последние с доводами следствия согласились.

С учетом обвинительного вердикта присяжных заседателей суд приговорил обвиняемых к 15 и 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.