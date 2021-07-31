В Кузбассе первый день августа будет теплым

Фото: из архива КП

По данным синоптиков Кемеровского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, в воскресенье, на территории региона ожидается ночная температура 11-16 градусов тепла, в отдельных территориях прогнозируются туманы. В светлое время суток воздух прогреется до 24-29 градусов. По северу Кузбасса возможны кратковременные дожди, а местами – грозы. Ветер будет юго-восточный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.

В Кемерове соответственно ночью ожидается температура 12-14 градусов тепла, а днём – до плюс 26-28.