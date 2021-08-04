Мэрия Кемерова рассказала, когда в автобусах начнут работать валидаторы. Фото: Instagram/ilyaseredyuk.

В Кемерве жители обратили внимание, что в общественном транспорте появились валидаторы, которые позволяют оплатить проезд без участия кондуктора или водителя. Однако оборудования для бесконтактной оплаты проезда еще не функционируют.

Горадминистрация объяснила, что в данный момент идет настройка оборудования, ввод в эксплуатацию запланировали в сентябре. Напомним, что ранее мэрия сообщала, что планирует выпустить на линию автобусы с валидаторами. Кроме того, электронные устройства позволят компенсировать нехватку кондукторов.