Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2021 8:40

Мэрия Кемерова рассказала, когда в автобусах начнут работать валидаторы

Жители заметили, что оборудования для бесконтактной оплаты проезда еще не функционируют
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мэрия Кемерова рассказала, когда в автобусах начнут работать валидаторы. Фото: Instagram/ilyaseredyuk.

Мэрия Кемерова рассказала, когда в автобусах начнут работать валидаторы. Фото: Instagram/ilyaseredyuk.

В Кемерве жители обратили внимание, что в общественном транспорте появились валидаторы, которые позволяют оплатить проезд без участия кондуктора или водителя. Однако оборудования для бесконтактной оплаты проезда еще не функционируют.

Горадминистрация объяснила, что в данный момент идет настройка оборудования, ввод в эксплуатацию запланировали в сентябре. Напомним, что ранее мэрия сообщала, что планирует выпустить на линию автобусы с валидаторами. Кроме того, электронные устройства позволят компенсировать нехватку кондукторов.