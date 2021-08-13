Отголоски ночного землетрясения докатились до Кемерова. Фото: Администрация города Кемерово.

Жители Кемерова ощутили ночью 13 августа колебания домов. Напомним, что сейсмическую активность зафиксировали в 03.41, которая произошла на территории Новокузнецкого района.

В службу «112» поступали звонки от жителей Ленинского, Центрального и Заводского района. Горадминистрация сообщает, что по информации, полученной городским управлением по делам ГО и ЧС через дежурного сейсмической станции, магнитуда колебаний, которая докатилась до областного центра была слаба и не фиксировалась аппаратурой. Уточняется, что ситуацию контролируют оперативные службы.