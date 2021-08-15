Для улучшения качества воздуха в Новокузнецке проведут эксперимент

Фото: администрации г.Новокузнецка

Правительство Кемеровской области -Кузбасса утвердило перечень компенсационных мероприятий, которые должны поспособствовать улучшению качества атмосферного воздуха в южной столице региона.

Напомним, что Новокузнецк уже несколько лет участвует в федеральном проекте «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Его цель - к 2024 году снизить выбросов в атмосферу промышленных предприятий не менее чем на 20% по отношению к показателям 2017 года - это 69 тысяч тонн загрязняющих веществ. Промышленные гиганты города, участвующие в проекте, свои природоохранные планы выполняют с опережением графика.

Сейчас правительство региона предлагает дополнительно реализовать ряд природоохранных мероприятий, не включенных в комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по Новокузнецку в рамках «Чистого воздуха». Мероприятия эти будут носить экспериментальный характер. В их числе: строительство очистных сооружений ливневых и дренажных вод, подключение частных домовладений к сетям централизованного теплоснабжения, строительство транспортных развязок в Центральном районе, дополнительное озеленение парков и скверов, организация платной парковки в центральной части города, приобретение коммунальной техники на газомоторном топливе.

Контроль за исполнением постановления возложена на заместителя губернатора Кемеровской области - Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова.