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Общество23 августа 2021 8:11

Мэрия Кемерова рассказала о салюте на День Шахтера

В прошлом году фейерверк не состоялся из-за коронавируса
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Мэрия Кемерова рассказала о салюте на День Шахтера.

Мэрия Кемерова рассказала о салюте на День Шахтера.

Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Власти Кемерова рассказали, состоится ли праздничный салют в честь предстоящего Дня шахтера. По информации мэрии областного центра проведение фейерверк не рассматривается.

— Фейерверк не запланирован, — ответила горадминистрация.

Напомним, что ранее губернатор Кузбасса рассказал, что на фоне пандемии коронавируса массовые мероприятия ко Дню шахтера в регионе заменят на локальные торжества.

Кроме того, в Новокузнецке также не запланирован салют. Мэрии сообщила, фейерверк прогремит только в Орджоникидзевском районе за счет средств ООО «Распадская угольная компания».