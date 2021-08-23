Мэрия Кемерова рассказала о салюте на День Шахтера. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Власти Кемерова рассказали, состоится ли праздничный салют в честь предстоящего Дня шахтера. По информации мэрии областного центра проведение фейерверк не рассматривается.

— Фейерверк не запланирован, — ответила горадминистрация.

Напомним, что ранее губернатор Кузбасса рассказал, что на фоне пандемии коронавируса массовые мероприятия ко Дню шахтера в регионе заменят на локальные торжества.

Кроме того, в Новокузнецке также не запланирован салют. Мэрии сообщила, фейерверк прогремит только в Орджоникидзевском районе за счет средств ООО «Распадская угольная компания».