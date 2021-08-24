Спортсменка из Кузбасса выступит на Паралимпийских играх в Токио

Фото: администрация Правительства Кузбасса

Завтра в столице Японии начинаются XVI Паралимпийские летние игры. Кемеровскую область там представит новокузнечанка Хеда Бериева. Она выступает в составе паралимпийской сборной России по пауэрлифтингу.

Хеда - мастер спорта международного класса, на протяжении последних восьми лет входит в состав сборной России для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Наша землячка - десятикратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, четырехкратный призер Кубка мира, бронзовый призер чемпионата мира 2014 года. На Паралимпиаде впервые спортсменка из Кузбасса участвовала в 2012 году в Лондоне и заняла четвертое место.

- Подготовке спортсменов, в том числе и с особенностями здоровья, в регионе уделяем особое внимание, создаем условия для занятий. В Новокузнецке действует Региональный центр спортивной подготовки Кузбасса по адаптивным видам спорта. В Белове для оздоровления и тренировок людей с ограниченными возможностями здоровья построили спортивный комплекс «Металлург». Кроме того, все новые спорткомплексы адаптированы для посещения кузбассовцев с ограниченными возможностями. Хеда Бериева - прекрасный и вдохновляющий пример для всех, кто любит спорт и добивается успехов, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.