В Кемерове возбудили уголовное дело после исчезновения 16-летней девочки. Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

Следком Кузбасса возбудил уголовное дело по факту исчезновения 16-летней девочки в Рудничном районе Кемерова.

По предварительной информации, подросток дождалась 15 июля, пока все уснут, после чего ушла из дома и не вернулась. Ранее юная кемеровчанка уже уходила из дома, но возвращалась сама через несколько дней или ее самостоятельно находили родители.

В этот раз они не обратились в полицию, пытались своими силами найти дочь. Педагоги учебного заведения, где обучается пропавшая девочка, перед началом года посещали учеников. Преподаватели узнали об исчезновении и обратились в правоохранительные органы.

Следственная группа выехала на место происшествия. Устанавливают круг общения девочки, проверяют адреса окружения подростка, а также обстоятельства исчезновения.

Также напомним, что пропавшую девочку разыскивают волонтеры, которые уже разместили ориентировку.