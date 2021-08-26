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Общество26 августа 2021 5:58

В Кемерове частично открылся ТРК «Гринвич»

Ранее здание было опечатано на неопределенный срок
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове частично открылся ТРК «Гринвич».

В Кемерове частично открылся ТРК «Гринвич».

Фото: Михаил ПАТЛИС

В Кемерове частично открыли торгово-развлекательного комплекса «Гринвич», который был опечатан судебными приставами. УФССП России по Кузбассу рассказали, что работают три первых этажа.

- По решению суда были сняты ограничения с первых трех этажей ТРК, кроме последнего, где находится кинотеатр, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что 4 августа работа ТРК «Гринвич» была приостановлена. Суд возложил обязанность устранить нарушения законодательства в области пожарной безопасности и наложил запрет на эксплуатацию торгово-развлекательного комплекса.