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Общество4 августа 2021 20:58

В Кемерове закрыли еще один крупный торгово-развлекательный комплекс

Здание опечатали на неопределенный срок
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Фото: ВКонтакте/incident_42.

Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове 4 августа судебные приставы опечатали здание торгово-развлекательного комплекса «Гринвич». УФССП по Кемеровской области рассказали, что действия совершили на основании решения Заводского районного суда столицы Кузбасса.

По постановлению прокурора суд возложил обязанность устранить нарушения законодательства в области пожарной безопасности и наложил запрет на эксплуатацию ТРК «Гринвич», который расположен по адресу проспект Молодежный,2. Его закрыли на неопределенный срок. Напомним, что ранее приставы закрыли ТЦ «Вселенная», ТРЦ «Лапландия» и ТЦ «Маяк».