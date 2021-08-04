В Кемерове закрыли еще один крупный торгово-развлекательный комплекс

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В Кемерове 4 августа судебные приставы опечатали здание торгово-развлекательного комплекса «Гринвич». УФССП по Кемеровской области рассказали, что действия совершили на основании решения Заводского районного суда столицы Кузбасса.

По постановлению прокурора суд возложил обязанность устранить нарушения законодательства в области пожарной безопасности и наложил запрет на эксплуатацию ТРК «Гринвич», который расположен по адресу проспект Молодежный,2. Его закрыли на неопределенный срок. Напомним, что ранее приставы закрыли ТЦ «Вселенная», ТРЦ «Лапландия» и ТЦ «Маяк».