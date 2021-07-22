В Кемерове приставы закрыли еще один крупный торговый центр. Фото:2gis.ru/kemerovo.

В Кемерове 21 июля судебные приставы опечатали торговый центр в Ленинском районе до рассмотрения искового заявления прокурора района по существу. Суд вынес решение о запрете на эксплуатацию торгового центра «Вселенная» по улице Марковцева, 20б.

В УФССП Кузбасса сообщили, что в торговом центре обнаружили нарушения требований пожарного законодательства. Его закрыли на неопределенный срок. Напомним, что ранее приставы закрыли ТРЦ «Лапландия» и ТЦ «Маяк».